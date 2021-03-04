Fenerbahçe'de bulutlar dağıldı! Camia kenetlendi

Trabzonspor deplasmanında aldığı galibiyetle üzerindeki kara bulutları dağıtan Fenerbahçe şampiyonluk için tek yürek oldu. Sarı-Lacivertliler sezon sonuna kadar Teknik Direktör Erol Bulut'a tam destek verecek.

İlk olarak taraftarlar grupları ve yüksek takipçili sosyal medya hesapları, genç hoca hakkında artık yıpratıcı eleştiri yapmama çağrısında bulundu.

Takvim'in aktardığına göre, Başkan Ali Koç'un da futbolculara, "Dedikodulara kulağınızı kapatın. Hocamızın her zaman arkasındayız. Başarıya birlikte ulaşacağız" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Camiadaki ortak görüş de "İç hesaplaşma bitsin. Sezon sonuna kadar kenetlenelim" şeklinde oldu. Bu olumlu havanın sahaya nasıl yansıyacağı merak ediliyor.