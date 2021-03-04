  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de bulutlar dağıldı! Camia kenetlendi
Spor

Fenerbahçe'de bulutlar dağıldı! Camia kenetlendi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun, takım içinde huzursuzluğa neden olan olaylara müdahale etmesi ve disiplini bozan oyunculara ceza kesmesi camiada güven tazelenmesine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 08:07:00 -
Fenerbahçe'de bulutlar dağıldı! Camia kenetlendi

Trabzonspor deplasmanında aldığı galibiyetle üzerindeki kara bulutları dağıtan Fenerbahçe şampiyonluk için tek yürek oldu. Sarı-Lacivertliler sezon sonuna kadar Teknik Direktör Erol Bulut'a tam destek verecek.

İlk olarak taraftarlar grupları ve yüksek takipçili sosyal medya hesapları, genç hoca hakkında artık yıpratıcı eleştiri yapmama çağrısında bulundu.

Takvim'in aktardığına göre, Başkan Ali Koç'un da futbolculara, "Dedikodulara kulağınızı kapatın. Hocamızın her zaman arkasındayız. Başarıya birlikte ulaşacağız" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Camiadaki ortak görüş de "İç hesaplaşma bitsin. Sezon sonuna kadar kenetlenelim" şeklinde oldu. Bu olumlu havanın sahaya nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ziraat Bankası borçları siliniyor mu? Ziraat Bankası kredi borç silme nasıl yapılır?
Ekonomi

Ziraat Bankası borçları siliniyor mu? Ziraat Bankası kredi borç silme nasıl yapılır?

Ziraat Bankası son dakika haberleri. Ziraat Bankası, korona salgını döneminde borçlarını ödemekte zorluk çeken kurumsal, tarımsal ve bireyse..
ABD'den itiraf: Askeri darbe denedik
Dünya

ABD'den itiraf: Askeri darbe denedik

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yeni politikalarında yaptığı darbe vurgusu dikkat çekti. Bu ifadelerle ABD resmen diğer ülkelerde dar..
HDP'nin kucağından acılı annelere giden CHP'ye soğuk duş!
Siyaset

HDP'nin kucağından acılı annelere giden CHP'ye soğuk duş!

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan acılı aileler, 549 gün sonra kendile..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay