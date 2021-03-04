Fenerbahçe'de bulutlar dağıldı! Camia kenetlendi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun, takım içinde huzursuzluğa neden olan olaylara müdahale etmesi ve disiplini bozan oyunculara ceza kesmesi camiada güven tazelenmesine neden oldu.
Trabzonspor deplasmanında aldığı galibiyetle üzerindeki kara bulutları dağıtan Fenerbahçe şampiyonluk için tek yürek oldu. Sarı-Lacivertliler sezon sonuna kadar Teknik Direktör Erol Bulut'a tam destek verecek.
İlk olarak taraftarlar grupları ve yüksek takipçili sosyal medya hesapları, genç hoca hakkında artık yıpratıcı eleştiri yapmama çağrısında bulundu.
Takvim'in aktardığına göre, Başkan Ali Koç'un da futbolculara, "Dedikodulara kulağınızı kapatın. Hocamızın her zaman arkasındayız. Başarıya birlikte ulaşacağız" ifadesini kullandığı öğrenildi.
Camiadaki ortak görüş de "İç hesaplaşma bitsin. Sezon sonuna kadar kenetlenelim" şeklinde oldu. Bu olumlu havanın sahaya nasıl yansıyacağı merak ediliyor.