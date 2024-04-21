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Spor Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi büyük tehlike! 7 futbolcu sınırda
Spor

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi büyük tehlike! 7 futbolcu sınırda

Yeniakit Publisher
2024-04-21 12:22:00 - 2024-04-21 12:31:42
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi büyük tehlike! 7 futbolcu sınırda

Fenerbahçe yarın deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. 7 oyuncusu sarı kart sınırında bulunan sarı lacivertli ekip, Beşiktaş karşılaşması öncesi teyakkuz halinde. Kart sınırında bulunan oyuncular Sivasspor maçında kart görmeleri halinde Beşiktaş maçında forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

Sarı lacivertlilerde maç öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

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