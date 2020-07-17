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Spor

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-07-17 21:20:18 -
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve çabukluk hareketleri sonrası pas çalışmaları yaptı.

Dar alanda çift kale maç sonrası taktik çalışmalarla idman sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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