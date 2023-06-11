Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Yer yerinden oynayacak... Yeni rekorlar gelebilir!

Yeni sezonda kadrosuna yıldız bir isim katmak isteyen Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya 4 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif etti. İngiliz basını, 37'lik santrforun kararını birkaç gün içinde vereceğini duyurdu.

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Valencia ve Serdar Dursun'la yollarını ayıracak olan Sarı-Lacivertliler, bu sebeple transferde önceliği ileri uca vermiş durumda... Hedefteki isim ise; Inter'le sözleşmesi sona eren Boşnak yıldız Edin Dzeko...

37 yaşındaki futbolcunun menajeriyle irtibata geçen Sarı-Lacivertli Yönetim, senelik 4 milyon eurodan Dzeko'ya 2 yıllık sözleşme teklif etti. İngiliz ve İtalyan basını da bu haberleri doğrularken, Dzeko'nun son kararını finalin ardından birkaç gün içince vereceğine vurgu yaptı. Akşam'a göre;

Inter'den henüz sözleşme yenileme teklifi almayan Dzeko'nun önceliğinin ise çocuklarının okulu nedeniyle İtalya'da kalmak olduğu belirtilirken, Serie A'dan istediği teklifi alamaması durumunda ise Boşnak golcü, alternatiflere yönelecek. Bu bağlamda da en yüksek teklifin F.Bahçe'den geldiğini vurgulayan İtalyan basını, "Dzeko Türkiye'ye gidebilir" yorumunda bulundu. F.Bahçe, eğer 37 yaşındaki santrforun transferinde mutlu sona ulaşamazsa listesinde yer alan alternatif isimlere yönelecek.

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