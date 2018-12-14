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Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Slimani için sıraya girdiler!

,Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Islam Slimani, Fulham ve Sporting Lizbon'un ardından Celtic'de devreye girdi.

14 Aralık 2018 Cuma 19:05
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Slimani için sıraya girdiler!

Sezon başında Leicester City'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ancak Süper Lig'de sadece 1 gol atabilen Islam Slimani için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İskoçya basınının haberine göre Celtic Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Islam Slimani'nin transfer edilmesini istedi. Celtic'in Fenerbahçe ile Slimani'nin kiralık sözleşmesinin sonlandırılması hakkında konuşacağı ve Cezayirli forveti sezon sonuna kadar kiralık kadrosuna katmak isteyeceği belirtildi. Slimani'nin geleceği hakkında kritik kararı Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ın vermesi bekleniyor.

Fulham ve Sporting Lizbon da istiyor

Bonservisi Leicester City'de bulunan Slimani için geçtiğimiz günlerde de Fulham ve Sporting Lizbon'un ilgilendiği iddia edilmişti. Leicester ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Cezayirli forvet, bu sezon Fenerbahçe'de toplam 18 maça çıkarken 4 gol kaydetti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 19:05
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Cezayir
  4. Sporting Lizbon
  5. Brendan Rodgers
  6. Islam Slimani
  7. Slimani

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