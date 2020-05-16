Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcunun yeni adresi Brezilya
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcularından Luis Gustavo'ya Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo'nun talip olduğu öne sürüldü.
Flamengo’nun sezon başında Lille’de kiraladığı Thiago Maia’nın performansından memnun olmadığı ve sambacının opsiyon hakkını kullanmama kararı aldığı bildirildi. Alınan bu karardan sonra Flamengo’nun Gustavo için temaslara başladığı, Fenerbahçe’nin indirim talebini kabul etmeyen Gustavo’nun da Brezilya’ya dönmeye sıcak bakmasının transfer için olumlu olduğu belirtildi.