Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları22 Aralık 2018 Cumartesi 14:54
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla sonlandığı bildirildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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