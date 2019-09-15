0553 313 94 23

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu

- Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım, Isla ve Moses, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin kadrosuna alınmadı

15 Eylül 2019 Pazar 13:03
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın, Süper Lig'in 4. haftasına lider giren Aytemiz Alanyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı mücadelenin maç kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, yarın saat 20.00'de oynanacak müsabakanın kadrosuna sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Mauricio Isla alınmadı.

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar, Mathias Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Murat Sağlam, Nabil Dirar, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç.


- Hazırlıklar tamamlandı


Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe kafilesi, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:03
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB: "S-400’lerin ikinci batarya malzemelerinin Ankara’ya intikali tamamlandı"
    1. MSB: "S-400’lerin ikinci batarya..
    2. Uzmanlardan İstanbul için kritik..
    3. S-400 sisteminin ikinci bataryalarının..
    4. Ticaret Bakanı Pekcan’dan Ahilik..
    5. Gürkan Kernek Külliyesini ziyaret etti
    6. GRAFİKLİ - "Yeşilçam'ın Ferit'i: Tarık..
    7. Marangozhaneyi çeyiz dükkanına..
    8. MEGSAŞ Malatya halkına kaliteli ekmek..
    9. Bağ bozumuna davullu zurnalı kutlama
    10. CHP PM toplantısı
    11. MEÜ’nün akreditasyon başarısı
    12. Babaannesini öldüren torun polise..
    13. Karabük’te proloterapi tedavisinin..
    14. Tarladan tezgaha organik geçim
    15. İstanbul'da beton mikseri devrildi
    16. Yaralı köpek tedavi altına alındı
    17. MHP’nin ilçe ziyaretleri sürüyor
    18. Başkan Bıyık, vatandaşlara aşure..
    19. Ünlü Popçu Edis, Gastroantep’i coşturdu
    20. Savunma Sanayii Başkanlığından..
    21. Yeni Malatyaspor’a Ankara’da yoğun ilgi
    22. Meslek lisesi öğrencileri okul..
    23. Fenerbahçe Alanyaspor hazırlıklarını..
    24. Avcılar’da güpegündüz silahlı kavga..
    25. Silahla bir kişiyi yaralayan şahıs..
    26. Tunus’ta merhum Cumhurbaşkanı..
    27. Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü..
    28. Ağrı’da caddelerde görsel şölen..
    29. Samsun’da otomobil evin duvarına..
    30. Kütahya’dan Diyarbakır annelerine..
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    “Feyzioğlu’nun eşi kapandı, bakalım hangi bakanlık verilecek” mesajına sert tepki!
    “Feyzioğlu’nun eşi kapandı, bakalım hangi bakanlık verilecek” mesajına sert tepki!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir