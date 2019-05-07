Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları07 Mayıs 2019 Salı 14:22
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 11 Mayıs Cumartesi günü Akhisarspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. Pas çalışmalarıyla süren antrenmanın, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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