Fenerbahçe'de 2 ayrılık daha! Sosyal medya paylaşımı transferi ortaya çıkardı

Transfer dönemi başladığından itibaren birçok önemli ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlıyordu.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcu Nazım Sangare ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmiş ve tecrübeli sağ bek Fatih Karagümrük ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

BURAK KAPACAK SİVASSPOR'DA

Nazım Sangare'nin ardından Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı da 1 yıllığına Sivasspor'a kiraladı.

6 NUMARA TRANSFERİ BAŞKA BAHARA

Transferin son günlerinde kadrosuna 6 numara takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, girişimlerinden sonuç alamamıştı.

Krunic, Partey, Jorginho, Diaz, Al-Musrati, Soumare, Dominguez ve Salih Özcan'ın hem kulüpleri hem de menajerleriyle uzun süre pazarlık yapan Fenerbahçe, herkesten olumsuz yanıt almıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son umut olarak İngiltere'nin yolu tutuldu. Leicester City forması giyen Ndidi ile son bir görüşme yapan sarı-lacivertliler, maddi konularda anlaşma sağlayamamıştı.

İngiliz ekibi de kiralama yolunu kapatıp bonservise 15 milyon Euro isteyince 6 numara defteri kapanmıştı.

CRESPO İMZAYI ATACAK

Transfer döneminin son gününde girerken 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde yeni bir imzaya hazırlanıyordu.

Sarı-lacivertlilerin, Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'nun temsilcisi ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği ifade edilmişti.

GÖRÜŞMELER TAMAMLANIYOR

Haberde, Crespo'nun temsilcisinin Fenerbahçe ile yapılan görüşmeleri tamamlamak için bu akşam İstanbul'da olacağı belirtilmişti.

İKİ GENÇ İSİM GİDİYOR

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, 2 genç oyuncuyla daha yollarını ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Jin-Ho Jo ve Omar Fayed için transfer teklifi geldi.

Kısa bir süre önce Adem Ljajic'i kadrosuna katan Sırbistan Ligi takımlarından Novi Pazar, 20 yaşındaki stoper Omar Fayed ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Jin-Ho Jo için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, Omar Fayed ve Jin-ho Jo'nun Sırbistan Süper Lig ekibi Nova Pazar'a bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncularından Omar Fayed ve akademimizden yetişen Jin-ho Jo, Sırbistan'ın Novi Pazar kulübüne bir yıllığına kiralanmışlardır. Oyuncularımıza başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADAN FLAŞ PAYLAŞIM

Öte yandan Novi Pazar Kulübü sosyal medya üzerinden iki futbolcuyla ilgili paylaşım yaptı.