Fenerbahçe Zwolle maçında beraberlikle yetindi
Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği hazırlık maçında Zwolle ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.
Topuk Yaylası'nda Rumen Csikszereda'yı 2-0, Can Bartu Tesisleri'nde Kasımpaşa'yı 4-1 ve Ankara'da Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Hollanda'dan PEC Zwolle ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Zwolle 2-0'dan döndü
2-0 öne geçen sarı-lacivertliler rakibinin gollerine engel olamadı ve maç 2-2 sona erdi.
Fenerbahçe'ye üstünlüğü getiren goller, 45. dakikada Tisserand ve 48. dakikada Valencia'dan geldi. Zwolle'nin geri dönüşünü ise 68. dakikada Mustafa Saymak ile 82. dakikada Landu getirdi.
Fenerbahçe'nin kalan hazırlık maçları
Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;
31 Temmuz Cumartesi
Fenerbahçe-Greuther Fürth
4 Ağustos Çarşamba:
Fenerbahçe-Dinamo Kiev