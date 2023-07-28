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Spor Fenerbahçe, Zimbru deplasmanı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Fenerbahçe, Zimbru deplasmanı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2023-07-28 22:09:00 -
Fenerbahçe, Zimbru deplasmanı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman, core çalışmalarıyla başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.

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