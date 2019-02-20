Fenerbahçe, Zenit maçına hazır



SAINT PETERSBURG (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın Rusya'nın Zenit takımıyla oynayacağı ikinci maçın hazırlıklarını tamamladı. Gazprom Arena'da teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra gruplara ayrılarak pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Zenit maçının taktiğinin çalışıldığı öğrenildi.



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