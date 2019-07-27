Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı.

Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı.

Fenerbahçe’nin 3 ayda bir düzenlenen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu Üyeleri katıldı. Toplantı İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlarken daha sonra Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük kısa bir konuşma yaptı.

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