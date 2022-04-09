Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanı kim oldu? Uğur Dündar, Vefa Küçük ne kadar oy aldı?

Yüksek Divan Kurulu’nda üyeler, başkan seçimi için oylarını vermek adına sandık başına gitti. Seçim, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı, toplantı saat 10.00’da başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında oy kullanma işlemi tamamlandı. Kullanılan oyların sayımına başlandı.

Uğur Dündar, Vefa Küçük ne kadar oy aldı?

Resmi olmayan sonuçlara göre, Uğur Dündar 824, Vefa Küçük 799, Nail Kır: 122 ve Sait Yılmaz: 117 oy aldı. Resmi açıklama henüz gelmedi.

Fenerbahçe YDK seçimi notları

YDK başkan adaylarının açıklamalarının ardından salona gelen Sadettin Saran, oyunu kullandı. Salonda başkan Ali Koç ile görüşen Saran’ın başkana sarılması dikkati çekti. İkili kısa bir süre sohbet etti. Saran daha sonra salonda yer alan YDK üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu nedir?

Divan Kurulu, Kulübün en yüksek danışma kuruludur.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu nasıl olunur?

25 yılını dolduran kongre üyeleri divan kurulu üyesi olmaya hak kazanıyor. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kongre üyesi şöyle olunuyor: Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türkiye’de yine bir ilke imza atıyoruz ve her Fenerbahçeli’nin hayali olan Kongre Üyeliği’ni online platforma taşıyoruz.

Yenilikçi uygulamamız olan Online Üyelik; her Fenerbahçelinin taşımaktan gurur duyacağı bir kimlik ve Fenerbahçe aidiyetinin büyük bir parçası olan Kongre Üyeliği’ne, tüm taraftarlarımızın kolayca başvurmasına imkan tanıyor.

Kulübümüze Kongre Üyesi olmak isteyen taraftarlarımız, online üyelik başvurusunu yaparak; gurur dolu Fenerbahçe Kongre Üyeliği kimliği ile Genel Kurullarımıza katılarak seçme ve seçilme hakkı, futbol ve basketbol takımımızın maçlarında öncelikli bilet ve kombine hakkı, Fenerium alışverişlerinde, Fenerbahçe Spor Okulları ve Fenerbahçe Koleji kayıtlarında indirim hakkı, kulübümüzün tesislerinden, spor alanlarından faydalanma imkanı ve daha bir çok ayrıcalığa sahip oluyor.