Fenerbahçe yine kazanamadı! Düşme hattına yaklaştı
Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler 15. sıraya geriledi.07 Ekim 2018 Pazar 20:08
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Medipol Başakşehir'i konuk etti. 90 dakika sonunda Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki kritik karşılaşma 0-0 sona erdi.
Fenerbahçe bu sonuçla Süper Lig'de son 3 haftayı da galibiyet alamadan kapattı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'deki puanını 8'e çıkarırken, Medipol Başakşehir'in puanı 15 oldu.
Medipol Başakşehir ligin 9. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise 9. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.
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