Fenerbahçe yıldız futbolcunun peşine düştü
Son olarak yıldız futbolcu Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Fenerbahçe için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Philippe Coutinho'yu takibe aldı.
Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor.
Takımdan ayrılması bekleniyor
İspanya basınında yer alan haberlere göre, 31 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon Unai Emery'nin planları arasında bulunmadığı ve takımdan ayrılması bekleniyor. Coutinho daha önce Inter, Liverpool ve Barcelona formaları giymişti.
Sakatlıklar peşini bırakmıyor
Son dünemlerde sık sık sakatlıklar yaşayan Coutinho, sezonun son bölümünde forma giyememişti. Brezilyalı yıldız 22 maçta 1 gol attı.