Fenerbahçe yeniden harekete geçti

Fenerbahçe'nin, takımdan ayrılması beklenen, hatta bu yüzden kadro dışı bırakılan Ömer Faruk Beyaz konusunda yeni bir hamlede bulunduğu belirtildi. İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın haberine göre; Sarı lacivertliler, Ömer Faruk Beyaz konusunda fikir değiştirdi ve genç oyuncuyla sözleşme uzatmak için tekrar çalışmalara başladı.

Geçen sezonun son maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında Emre Belözoğlu'nun kaptanlık pazubandını taktığı ancak Belözoğlu'nun daha sonra konuyla ilgili olarak "En büyük pişmanlığım onun en genç kaptan olarak tarihe geçecek olması..." dediği Ömer Faruk konusunda Fenerbahçe yönetimi sözleşme uzatmak istiyor.

Daha önce yönetimin teklifini reddeden 17 yaşındaki orta saha için, Dortmund, Liverpool, Manchester United ve Stuttgart gibi takımlar da nabız yokluyor.