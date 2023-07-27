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Spor Fenerbahçe, yeni transferleriyle galibiyete uzandı
Spor

Fenerbahçe, yeni transferleriyle galibiyete uzandı

Yeniakit Publisher
2023-07-27 08:49:00 -
Fenerbahçe, yeni transferleriyle galibiyete uzandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zimbru’yu 5-0 mağlup ederken, yeni transferlerin performansı göz doldurdu.

 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zimbru’yu 5-0 mağlup ederken, yeni transferlerin performansı göz doldurdu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında FC Zimbru Chisinau ile karşılaştı. 11. dakikada Dusan Tadic’in pasında Ferdi Kadıoğlu’nun ceza sahası dışı sol çaprazından attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe 2 dakika sonra Ryan Kent’in ayağından bulduğu golle skoru 2-0 yaptı. 2. golün asistine imza atan Edin Dzeko, 61. dakikada golü atan isim oldu. 63. dakikada ise sahneye Szymanski çıktı. Bu sezon takıma dahil olan Polonyalı oyuncu, attığı golle farkı 4’e yükseltti. 84. dakikada Tadic’in yerine oyuna dahil olan Joshua King, 88. dakikada mücadelenin skorunu belirleyen golü attı. Sarı-lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrılarak turun kapısını araladı.
Mücadeleye 11’de başlayan Alexander Djiku, savunmada iyi performans sergilerken, Szymanski, Ryan Kent ve Dusan Tadic birer gole katkı sağladı. Bosnalı yıldız Dzeko ise müsabakayı 1 gol, 2 asistle tamamladı.
Fenerbahçe - Zimbru eşleşmesinin ikinci maçı 1 Ağustos Salı günü Kişinev’de oynanacak.

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