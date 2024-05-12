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Spor Fenerbahçe yakın takipte! Haftaya gözler derbide: Rahat kazandı!
Spor

Fenerbahçe yakın takipte! Haftaya gözler derbide: Rahat kazandı!

Yeniakit Publisher
2024-05-12 21:11:00 -
Fenerbahçe yakın takipte! Haftaya gözler derbide: Rahat kazandı!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-0 kazandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-0 kazandı.

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligin 36. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını paylaştı.

Zorlu mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini Michy Batshuayii Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü kaydetti.
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Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip 93 puana yükselirken, Kayserispor 41 puanda kaldı.

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