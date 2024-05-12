Fenerbahçe yakın takipte! Haftaya gözler derbide: Rahat kazandı!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-0 kazandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-0 kazandı.
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligin 36. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını paylaştı.
Zorlu mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-0 kazandı.
Fenerbahçe'nin gollerini Michy Batshuayii Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü kaydetti.
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Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip 93 puana yükselirken, Kayserispor 41 puanda kaldı.