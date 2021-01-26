Fenerbahçe ve Trabzonspor'la anılıyordu! Yeni adresi belli oldu
İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da kadro dışı kaldıktan sonra ismi birçok kulüple anılan Papu Gomez'in yeni takımı belli oldu.
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Papu Gomez, teknik direktör Gian Piero Gasperini ile yaşadığı tartışma sebebiyle takımdan ayrılmaya karar vermişti. Adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan Papu Gomez'in yeni takımı belli oldu.
İtalya basınında çıkan haberlere göre; İspanya La Liga takımlarından Sevilla, Papu Gomez'i transfer etti. İspanyol ekibi, Gomez için Atalanta'ya 7 milyon Euro bonservis ödeyecek.