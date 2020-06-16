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Spor

Fenerbahçe ve Trabzonspor Kadıköy’e geldi

Ziraat Türkiye Kupası’nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor, maçın oynanacağı Ülker Stadyumu’na giriş yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 19:33:30 -
Fenerbahçe ve Trabzonspor Kadıköy’e geldi

Ziraat Türkiye Kupası’nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor, maçın oynanacağı Ülker Stadyumu’na giriş yaptı.


Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe, Trabzonspor’u konuk ediyor. Mücadele öncesi iki takım da Kadıköy’e geldi. İlk olarak geniş güvenlik önlemleri altında sarı-lacivertli stadyuma ulaşırken, 10 dakika sonra ise Trabzonspor kafilesi giriş yaptı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili futbolcuları tek tek selamlayarak soyunma odasına uğurladı.

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