Fenerbahçe ve Galatasaray'a sevindiren haber! Ayrılıyor

Ocak ayında Palmeiras'tan Barcelona'ya transfer olduktan sonra Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Yerry Mina, Dünya Kupası'ndaki başarılı performansının ardından gelen teklifleri değerlendirmek istiyor...

Barcelona'da sadece 5 lig maçında sahaya çıkabilen Kolombiyalı stoper tatilini sürdürdüğü ülkesinde yaptığı açıklamada daha fazla oynama şansı bulacağı bir takıma transfer olmak istediğini belirtti...

''Daha az baskı hissedeceğim ve daha fazla dakika alacağım bir takımda oynamak istiyorum. Her zaman kendim ve kulübüm için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Barcelona'dan ayrılmak zorunda kalırsam da en iyi opsiyonu seçerek mutlu olmayı istiyorum... Barcelona'da oynama şansı bulamadığım dönemlerde bireysel çalışmalar yaptım ve arkadaşlarımı televizyon başında izlememe rağmen mücadeleme devam ettim. Geride kalan sezonda çok zorlu ve üzücü hatıralarım oldu. Barcelona'ya gelmeden önce bu kadar zorlu bir süreç yaşayacağımı hayal etmemiştim. Bazen hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ve kendimi çaresiz hissettiğim günlerin ardından Dünya Kupası bana büyük moral oldu... Tatilimin ardından gelen teklifleri Barcelona ile birlikte değerlendireceğiz'' ifadelerini kullanan Mina, ayrılık dedikodularına açık bıraktı.



G.SARAY VE FENERBAHÇE İLGİLENİYOR

Dünya Kupası'nda attığı 3 gol ve savunmada sergilediği futbolla büyük beğeni toplayan 23 yaşındaki futbolcuyla Premier League ekiplerinin yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği biliniyor.