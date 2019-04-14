Fenerbahçe ve Galatasaray puanları paylaştı Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Galatasaray'ın golü 66. dakikada Onyekuru'dan gelirken Fenerbahçe'nin golünü 71. dakikada Eljif Elmas kaydetti. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım 45. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray 56 puana yükselerek lider Başakşehir'in 5 puan arkasında zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe ise 33 puana yükseldi. Galatasaray gelecek hafta evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

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