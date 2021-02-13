Fenerbahçe ve Galatasaray kavgası büyüyor! 'Dinimizde en büyük günah iftiradır'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının Fatih Karagümrük'le oynadığı karşılaşma sonrası konuştu.

Koç, Mustafa Cengiz'in derbi sonrası yaptığı açıklamalara ilişkin sert ifadeler kullandı.

"Devletimizin güzide kurumlarını zan altında bırakıyorlar"

Dinimizde en büyük günah iftiradır diyen Koç, "Koskoca adamların iftiralarını araştırın! Savcılık var, emniyet var, TFF var. Devletimizin güzide kurumlarını bile zan altında bırakıyorlar." dedi.

Mustafa Cengiz: Bu nasıl mantalite

Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-kırmızılı ekibin başkanı Mustafa Cengiz, "Bu kafa yapısıyla hiçbir yere ulaşamazsın. Böyle kalitesizlik olmaz. Kimseden korkmam, Allah'tan başka. Rakip takım başkanının meclis idare memuru gibi dolaşması hoşuma gitmedi. Emniyet gibi dolaşıyor. Alkıştan rahatsız olmuşlar. Allah Allah... Sen geldin, bizim evimizde şakır şakır alkışladın ve bir de benim alkışlamamı istedin. Allah Allah, bu nasıl mantalite?" ifadelerini kullanmıştı.