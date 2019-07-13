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Fenerbahçe Üniversitesi'ne 300 milyon liralık yatırım!

Fenerbahçe Üniversitesi, bu yıl eğitim hayatına başlıyor. Yeni kurulan üniversiteye 5 yıl içerisinde 300 milyon liralık yatırım yapılacak.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:37
Fenerbahçe Üniversitesi'ne 300 milyon liralık yatırım!

Medicana Grubu Yönetimi Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hüseyin Bozkurt, Skor'dan Sercan Hamzaoğlu'na konuştu. Bozkurt, "Fenerbahçe Üniversitesi'nin açılmama durumu ortaya çıktığında Başkanımız Ali Koç'la görüştüm ve bir Fenerbahçe sevdalısı olarak bu işe talip olduğumuzu ve bütün mali yükü olmak istediğimi söyledim." dedi.

İşte Bozkurt'un açıklamaları:

"Fenerbahçe Üniversitesi'ne Medicana Grubu olarak 5 yıl içinde 300 milyon TL yatırım yapacağız. Sadece bu sene 100 milyon TL harcayacağız. Fenerbahçe'ye yakışacak bir üniversite olacak. Kulübün hiçbir kaybı olmayacak. Daha önce harcadığı paraları kulüp almış olacak. Fenerbahçe, bağlayıcı kira kontratları, öğretim üyeleri ve çalışanların maaşları da hesaba katıldığında hami üniversiteye devredileceklerle birlikte 200-250 milyon TL civarı bir ödeme zorunluğu ile karşı karşıya kalacaktı. Biz Fenerbahçe'yi bu yükten kurtardık.

Fenerbahçe tıp fakültesi müjdesi

Eğitim hayatına bu yıl başlayacak Fenerbahçe Üniversitesi'nde 5 fakülte (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi) ve bu fakültelere bağlı 12 program var. Açılış için 660 öğrencilik kontenjan verildi. Eğitimimiz Türkçe. İzin alabilirsek belki İngilizce eğitim de yapacağız. Ataşehir'de çok büyük bir hastane açıyoruz. Eğer tıp fakültesi onayı alırsak orası Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi olacak.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a teşekkür 

Bu üniversitenin kurulmasında emeği geçen Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum. Bu büyük göreve layık olmaya çalışacağız. Mütevelli heyetinde Medicana grubundan arkadaşlarımız, yüksek divan kurulu başkanımız Vefa Küçük ve yönetim kurulundan Turan Şahin var. Vakıf mütevellisi Başkanı da Sayın Ali Koç. Fenerbahçe Kulübü üniversitede tabi ki söz sahibi olacak."

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:37
  1. Fenerbahçe
  2. Aziz Yıldırım
  3. Ali Koç
  4. Fenerbahçe Üniversitesi
  5. Hüseyin Bozkurt

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