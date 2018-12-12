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Fenerbahçe, Trnava deplasmanında

Sarı-lacivertliler, üst tura çıkmayı garantilediği UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'ndaki son maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:45
Fenerbahçe, Trnava deplasmanında

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçında yarın deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımına konuk olacak.

İlk 5 maç sonunda 8 puanla grubu 2. sırada bitirmeyi ve üst turu garantileyen sarı-lacivertliler, grup mücadelesini Slovakya'da tamamlayacak.

Grupta 4 puanla 3. sırada bulunan ve üst tura çıkma hedefi olmayan Spartak Trnava, bu sezon Avrupa'daki son maçını sahasında oynayacak.

Sarı-lacivertli takımın teknik sorumlusu Erwin Koeman'ın, forma şansını az bulan isimleri maçta sahaya sürmesi bekleniyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-0 kazanmıştı.

Trnava şehrindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 09:45
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  5. Spartak Trnava
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