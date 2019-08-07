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Fenerbahçe transferi bitirdi! Hafta sonuna kadar İstanbul'da olacak

Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki deneyimli isimle her konuda anlaştı. Sevilla da ikna oldu. Kjaer bu hafta sonuna kadar İstanbul'da olacak.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:50
Fenerbahçe transferi bitirdi! Hafta sonuna kadar İstanbul'da olacak

Fenerbahçe savunma hattındaki eksikleri gidermek için yaptığı yoğun mesainin sonuna geldi.

Sarı-Lacivertliler, ligin başlamasına sayılı günler kala Sevilla forması giyen Danimarkalı stoper Kjaer ile yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç aldı.

İspanyol ekibiyle de satın alma opsiyonlu kiralama konusunda da el sıkışıldı. Hafta sonuna kadar İstanbul'a gelecek olan tecrübeli stoper sağlık kontrolünün ardından Fenerbahçe'ye imzayı atacak.

Danimarkalı stoper, 2.5 milyon euro civarında bir yıllık ücret olacak. Kjaer, Hoffenheim ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun forma giymesine bir engel bulunmuyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:50
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