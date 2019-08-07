Fenerbahçe transferi bitirdi! Hafta sonuna kadar İstanbul'da olacak Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki deneyimli isimle her konuda anlaştı. Sevilla da ikna oldu. Kjaer bu hafta sonuna kadar İstanbul'da olacak.

Fenerbahçe savunma hattındaki eksikleri gidermek için yaptığı yoğun mesainin sonuna geldi. Sarı-Lacivertliler, ligin başlamasına sayılı günler kala Sevilla forması giyen Danimarkalı stoper Kjaer ile yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç aldı. İspanyol ekibiyle de satın alma opsiyonlu kiralama konusunda da el sıkışıldı. Hafta sonuna kadar İstanbul'a gelecek olan tecrübeli stoper sağlık kontrolünün ardından Fenerbahçe'ye imzayı atacak. Danimarkalı stoper, 2.5 milyon euro civarında bir yıllık ücret olacak. Kjaer, Hoffenheim ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun forma giymesine bir engel bulunmuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.