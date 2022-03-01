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Spor Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28.hafta maçları
Spor

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28.hafta maçları

Süper Lig'de haftanın maçları | Süper Lig’de lider Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-03-01 19:50:00 -
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28.hafta maçları

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28.hafta maçları

Fenerbahçe, ligin 28.haftasında Trabzonspor’u konuk edecek. Zorlu mücadele 6 Mart saat 19.00’da Ülker Stadı’nda oynanacak.

28. Hafta

4 Mart Cuma

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor

5 Mart Cumartesi

16.00 Göztepe-Kasımpaşa

16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunpor

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray

6 Mart Pazar

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor

7 Mart Pazartesi

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor

20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

29. Hafta

12 Mart Cumartesi

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

19.00 Trabzonspor-Göztepe

13 Mart Pazar

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe

14 Mart Pazartesi

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK

20.00 Galatasaray-Beşiktaş

30. Hafta

18 Mart Cuma

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor

19 Mart Cumartesi

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor

16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor

20 Mart Pazar

13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor

16.00 Gaziantep FK-Galatasaray

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor

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