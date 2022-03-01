Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28.hafta maçları
Süper Lig'de haftanın maçları | Süper Lig’de lider Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28.hafta maçları
Fenerbahçe, ligin 28.haftasında Trabzonspor’u konuk edecek. Zorlu mücadele 6 Mart saat 19.00’da Ülker Stadı’nda oynanacak.
28. Hafta
4 Mart Cuma
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor
5 Mart Cumartesi
16.00 Göztepe-Kasımpaşa
16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunpor
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray
6 Mart Pazar
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor
7 Mart Pazartesi
20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor
20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir
29. Hafta
12 Mart Cumartesi
13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
19.00 Trabzonspor-Göztepe
13 Mart Pazar
13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe
14 Mart Pazartesi
20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK
20.00 Galatasaray-Beşiktaş
30. Hafta
18 Mart Cuma
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor
19 Mart Cumartesi
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor
20 Mart Pazar
13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor
16.00 Gaziantep FK-Galatasaray
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor