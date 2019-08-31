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Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan 3. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Ligin iddialı iki takımı Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverlerin aklını kurcalayan, "Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?" sorularının yanıtı açıklıyoruz. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor maçının detayları...

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:13
Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan 3. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Ligin iddialı iki takımı Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverlerin aklını kurcalayan, "Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?" sorularının yanıtı açıklıyoruz. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor maçının detayları...

Sezona 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe ardından deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi. Trabzonspor ise ligin ilk maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi ardından Yeni Malatyaspor'u 2-1 ile geçti.

124. randevu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'de yapacakları maçla 124. kez karşı karşıya gelecek.rabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 45 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, 92 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 123 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 37 karşılaşmada da eşitliği bozamadı. Rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin toplam 155 golüne, Trabzonspor 133 golle cevap verdi.

37'ye 23 önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 92 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, 32 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 121 golüne, Trabzonspor 92 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan randevuyu 2-1 kazanan ev sahibi ekip, Fenerbahçe karşısında 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 18 resmi maçlık galibiyet hasretine son vermişti. İkinci devre İstanbul'daki müsabaka ise 1-1 bitti.

Evinde başka

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 59 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 27, Trabzonspor'un 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 22 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 85, Trabzonspor ise 56 gol attı. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 20, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 19 karşılaşma berabere sonuçlandı. Geçen sezon İstanbul'daki lig maçı 1-1 biterken, tarafların Kadıköy'deki son 7 randevusundan 6'sında kazanan çıkmadı.

Galibiyeti unuttu

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında son yıllarda deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 29 maçta yalnızca bir kez galip gelebildi. 20 Mart 1993'te Kadıköy'de yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı 27 lig, birer Türkiye Kupası ve jübile maçı olmak üzere toplam 29 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 12'sinde berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde yalnızca 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazanabildi. Karadeniz ekibi, bu süreçte kalesinde 49 gol görürken, rakip fileleri 26 kez havalandırdı. Fenerbahçe, Trabzonspor ile İstanbul'da yaptığı son 29 maçın 25'inde rakibine en az bir gol atmayı başardı.

Fenerbahçe ligde 22 maçtır evinde yenilmiyor

Fenerbahçe, evinde Trabzonspor ile yaptığı son 22 lig maçında 12 kez galip geldi, 10 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi. Sarı-lacivertlilerin ev sahibi takım sıfatıyla Trabzonspor'a mağlup olmadığı son 22 lig maçının sonuçları şöyle: 

1998-99: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0

1999-00: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

2000-01: Fenerbahçe - Trabzonspor: 5 - 2

2001-02: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 0

2002-03: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2003-04: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 1

2004-05: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

2005-06: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2

2006-07: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2 (İzmir'de oynandı)

2007-08: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2008-09: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2009-10: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

2010-11: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

2011-12: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0 (Lig Grubu)

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0 (Süper Final)

2012-13: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2013-14: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2014-15: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2015-16: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

2016-17: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

2017-18: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2

2018-19: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 – 1 

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Trabzonspor 1 Eylül Pazar akşamı saat 21.45’te Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı beIN SPORTS HD 1’den naklen yayınlanacak.

Süper Lig puan durumu

 

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:13
  1. Malatya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Gaziantep
  5. Aydın
  6. Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  7. Fenerbahçe başkanlığı
  8. Trabzonsporlu taraftarlar
  9. Süper Lig
  10. Süper Lig puan durumu
  11. Süper Lig transferleri

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