Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Trabzonspor kupa maçı saat kaçta? Koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen ara sona erdi. Süper Lig’de 27. Hafta oynanırken gözler Türkiye Kupası maçlarına çevrildi. Futbolseverler “Türkiye Kupası maçı ne zaman?” , “Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman?” , “Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta?” , “Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi gün?” , “Fenerbahçe Trabzonspor ilk maç sonucu?” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?” sorusunun cevabı.
Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarına mart ayında ara verildi. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte bazı tedbirler doğrultusunda futbol maçları yeniden başladı. Lig maçlarının ardından gözler kupa maçlarına çevrildi. İşte, detaylar.
Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Trabzonspor 16 Haziran Salı günü karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
Fenerbahçe Trabzonspor maçı A Spor’dan naklen yayınlanacak. Turun ilk ayağında Trabzonspor Fenerbahçe’yi Sorloth ve Novak'ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe'nin tek golünü Vedat kaydetmişti.