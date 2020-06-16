Fenerbahçe-Trabzonspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Trabzonspor canlı skor

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı kaç kaç?

Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor

45'

+2

Hakem Cüneyt Çakır düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Trabzonspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

45'

+1

Frikik! Hakem Cüneyt Çakır Ev sahibi takım atağında serbest vuruşa karar veriyor. Fenerbahçe tehlikeli bölgeden frikik kullanacak.

45'

4.Hakem eklenen süreyi göstermek için tabelasını kaldırıyor. En az 3 dakika daha oynanacak.

45'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Fenerbahçe atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

45'

Trabzonspor takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Bilal Başaçıkoğlu.

45'

Maçta heyecanlı anlar. Filip Movak şutunu çekiyor ancak top Fenerbahçe savunmasından dönüyor.

44'

Cüneyt Çakır Trabzonspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

42'

Hasan Ali Kaldırım asisti yapan oyuncu.

42



1:1

Gol! Deniz Turuc durumu 1-1 yapan golü kaydetti!

41'

Trabzonspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Fenerbahçe.

40'

Cüneyt Çakır taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Trabzonspor.

39'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

39'

Caleb Ekuban şut! Top Fenerbahçe defansından dönüyor.

37'

Trabzonspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Fenerbahçe.

36'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışıkazanıyor.

35'

Trabzonspor takımında sakatlanan oyuncu Anthony Nnaduzor Nwakaeme, yerine giren oyuncu Bilal Başaçıkoğlu.

34'

Trabzonspor takımında sakatlık geçiren oyuncu Anthony Nnaduzor Nwakaeme. Sağlık görevlileri sahada.

33'

Trabzonspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

33'

Cüneyt Çakır taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Trabzonspor.

32'

Taç Fenerbahçe takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

31'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

31'

Rakip yarı sahada gol arayan Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanacak.

29'

Ofsayt! Fenerbahçe takımının hücumu yan hakemin bayrağı ile kesiliyor. Vedat Muriqi ofsayttan kaçamayan oyuncu.

28'

Cüneyt Çakır Trabzonspor için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Fenerbahçe yarı sahasına yerleşmiş durumda.

28'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Trabzonspor.

28'

Miha Zajc şutunu çekiyor ancak isabet yok.

27'

Frikik! Fenerbahçe atağında hakem serbest vuruş kararı veriyor. Trabzonspor kalesinde tehlike!

26'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında tedavi için saha kenarına gelen Aziz,Serdar, şimdi tekrar sahada.

25'

Sarı kart! Alexander Sorloth az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

Maçın hakemi Fenerbahçe yedekleri arasında bulunan futbolcu Emre Belözoglu için kırmızı kartını kullanıyor. Oyuncu sahayı terk etmek zorunda.

Fenerbahçe takımında yedekler arasındaki Emre Belözoglu hakem tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

23'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'ında oyun durdu. Aziz,Serdar geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.

23'

Fenerbahçe kendi yarı sahasında taç kullanacak.

22'

Cüneyt Çakır autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

22'

Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Vedat Muriqi.

22'

Ofsayt! Yardımcı hakem bayrağını Garry Rodrigues için kaldırıyor.

21'

Hakem Cüneyt Çakır düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Fenerbahçe kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

20'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

19'

Cüneyt Çakır Fenerbahçe lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

18'

Trabzonspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

17'

Trabzonspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

16'

Trabzonspor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

15'

Maçın hakemi Cüneyt Çakır, Fenerbahçe takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

12'

Top auta çıkıyor. Trabzonspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

12'

Miha Zajc şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda skor değişmedi.

11'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Fenerbahçe takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

10'

Serbest vuruş! Fenerbahçe Trabzonspor kalesine yakın yerden frikik kullanacak.

10'

Fenerbahçe rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışı kullanacak.

9'

Fenerbahçe kendi yarı sahasında taç kullanacak.

8'

Cüneyt Çakır taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Trabzonspor.

8'

Fenerbahçe savunması Alexander Sorloth tarafından çekilen şutu engelliyor. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda skorda değişiklik yok.

6'

Asist Caleb Ekuban.

6'

0:1

Gol! Trabzonspor Alexander Sorloth ile 0-1 öne geçti.

6'

Hakem Cüneyt Çakır Trabzonspor hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

5'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Trabzonspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

4'

Taç Trabzonspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

4'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Miha Zajc sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

4'

Korner kazanan takım Fenerbahçe. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Garry Rodrigues.

3'

Ev sahibi takım Trabzonspor ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Fenerbahçe.

3'

Hakem Cüneyt Çakır düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Trabzonspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

2'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

2'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

1'

Fenerbahçe kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

Takımların sahada mücadele edecek kadroları belli oldu.

1'

Müsabaka başladı.

Fenerbahçe kendi sahasında Trabzonspor ile oynadığı son 22 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

Trabzonspor son 6 deplasman maçında hiç kaybetmedi.

Trabzonspor son 12 maçta yenilmedi.