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Spor

Fenerbahçe- Trabzonspor maçı ilk 11'ler

Fenerbahçe- Trabzonspor maçı ilgiyle bekleniyor. Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.45'te Trabzonspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe- Trabzonspor maçı ilk 11'ler belli oldu. İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-06-16 20:00:00 -
Fenerbahçe- Trabzonspor maçı ilk 11'ler

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermek isterken; lider Trabzonspor ise her iki kulvarda da mutlu sona ulaşmak istiyor.

İlk 11'ler

Rövanş mücadelesinde ilk 11'ler ise şu şekilde:

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriç.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

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