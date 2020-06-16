Fenerbahçe- Trabzonspor maçı ilk 11'ler
Fenerbahçe- Trabzonspor maçı ilgiyle bekleniyor. Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.45'te Trabzonspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe- Trabzonspor maçı ilk 11'ler belli oldu. İşte ayrıntılar...
Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermek isterken; lider Trabzonspor ise her iki kulvarda da mutlu sona ulaşmak istiyor.
İlk 11'ler
Rövanş mücadelesinde ilk 11'ler ise şu şekilde:
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriç.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.