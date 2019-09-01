Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için yola çıktı Fenerbahçe sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı için yola çıktı.

Fenerbahçe sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı için yola çıktı.

Fenerbahçe kafilesi, Trabzonspor maçı için tesislerden ayrılarak Ülker Stadına gitmek üzere yola çıktı. Sarı-lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar uğurladı.

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