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Spor Fenerbahçe-Trabzonspor maçı bilet fiyatı
Spor

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı bilet fiyatı

Fenerbahçe Trabzonspor biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe, ligin 28.haftasında Trabzonspor’u konuk edecek. Zorlu maçı tribünden izlemek isteyenler ise ‘Fenerbahçe Trabzonspor maçı biletleri satışta mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 20:04:00 -
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı bilet fiyatı

Süper Lig’in 28.haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, maçın biletleri satışa çıktı mı?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı bilet fiyatı

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki maç 6 Mart Pazar akşamı 19.00’da oynanacak. Mücadelenin biletleri ise henüz satışa çıkmadı. Biletler satışa sunulduğunda haberlerimizde yer vereceğiz. Ancak Fenerbahçe; Trabzonspor ve Konyaspor maçlarına yönelik taraftarlarına yönelik paketleri satışa sundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Taraftarlarımıza stadımızda eşsiz bir maç günü deneyimi yaşatmak için Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağımız maçların ağırlama paketleri satışa çıktı.

Fenerbahçemizin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin muhteşem atmosferinde oynayacağı maçları; özel konsept sunumlar ve birbirinden farklı sürprizler eşliğinde izlemek için taraftarımızı stadımıza bekliyoruz.

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 28. haftasında 6 Mart Pazar günü Trabzonspor ve 30. haftasında 20 Mart Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçların ağırlama paketleri satışta.

Birbirinden özel sürprizler yaşamak, Can Bartu Tesisleri’nde futbolcularımız ile bir araya gelme şansı yakalamak gibi özel deneyimler yaşamak istiyorsanız geç kalmadan Futbol Ağırlama Paketleri için yerinizi ayırtın" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu paketler Fenerbahçe'nin resmi web sitesi üzerinden satılıyor.

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