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Spor Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri satışa çıktı mı ne kadar nereden alınır?
Spor

Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri satışa çıktı mı ne kadar nereden alınır?

Fenerbahçe-Trabzonspor maç bileti ne kadar? Süper Lig’in 28.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının bilet fiyatları merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maç bileti ne zaman satışa çıkacak?

Yeniakit Publisher
2022-03-02 17:31:00 -
Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri satışa çıktı mı ne kadar nereden alınır?

Süper Lig’de lider Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maç bileti ne kadar kaç lira?

Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri satışa çıktı mı ne kadar nereden alınır

Süper Lig’in 28.haftasında Fenerbahçe sahasında lider Trabzonspor’u konuk edecek. 6 Mart Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. Maçı tribünden izlemek isteyenler ise maç bileti fiyatlarını araştırmaya başladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

03.03.2022 Perşembe günü saat 11.00 itibariyle Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelerine 1 adet bilet,

04.03.2022 Cuma günü saat 11.00 itibariyle Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine 1 adet bilet,

05.03.2022 Cumartesi günü saat 11.00 itibariyle de genel satışa sunulacaktır. Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacaktır.

Fenerbahçe-Trabzonspor maç bileti fiyatı

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ                                  70,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK              90,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK             110,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK             130,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK              150,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK                  180,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A-I BLOK                 200,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B-H BLOK                240,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON  ALT C-G BLOK               280,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT D-F BLOK                 330,00 TL

MARATON ALT E BLOK                                                  400,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK                                                 450,00 TL

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