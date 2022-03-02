Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri satışa çıktı mı ne kadar nereden alınır?
Fenerbahçe-Trabzonspor maç bileti ne kadar? Süper Lig’in 28.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının bilet fiyatları merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maç bileti ne zaman satışa çıkacak?
Süper Lig’de lider Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maç bileti ne kadar kaç lira?
Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri satışa çıktı mı ne kadar nereden alınır
Süper Lig’in 28.haftasında Fenerbahçe sahasında lider Trabzonspor’u konuk edecek. 6 Mart Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. Maçı tribünden izlemek isteyenler ise maç bileti fiyatlarını araştırmaya başladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
03.03.2022 Perşembe günü saat 11.00 itibariyle Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelerine 1 adet bilet,
04.03.2022 Cuma günü saat 11.00 itibariyle Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine 1 adet bilet,
05.03.2022 Cumartesi günü saat 11.00 itibariyle de genel satışa sunulacaktır. Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacaktır.
Fenerbahçe-Trabzonspor maç bileti fiyatı
MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 70,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 90,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 110,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 130,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 150,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 180,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A-I BLOK 200,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B-H BLOK 240,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C-G BLOK 280,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT D-F BLOK 330,00 TL
MARATON ALT E BLOK 400,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK 450,00 TL