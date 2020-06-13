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Spor

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:03:00 - 2020-06-13 14:43:07
Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

16 Haziran Salı günü saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 

Mustafa Öğretmenoğlu ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev alacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkacak ilk takımın belirleneceği eşleşmede, Trabzonspor ilk maçta Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup etmişti.

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