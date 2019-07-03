Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanını yaptı - Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Max Kruse da çalışmada yer aldı



DÜZCE (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kaynaşlı ilçesinde bulunan yayladaki tesislerde kampa giren sarı-lacivertli ekip, basına kapalı yapılan antrenmanda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı. Akşam idmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas ve top kapma organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman, dayanıklılık ve taktik çalışmaları ile son buldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman futbolcu Max Kruse da antrenmanda yer aldı. 10 gün boyunca tesislerde kamp yapacak sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştirilecek çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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