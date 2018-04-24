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Fenerbahçe "Tolga Zengin" kararını verdi!

Olaylı derbinin ardından bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin'e dava açılacağını söyledi.

24 Nisan 2018 Salı 15:22
Fenerbahçe "Tolga Zengin" kararını verdi!

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin'e Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbide taraftarı tahrik ettiği gerekçesiyle dava açma kararı aldı.

Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, "Olay tamamen Tolga Zengin'in bir taraftarla göz göze gelmesiyle başlıyor. Olayları tahrik eden Tolga Zengin. Uğradığımız maddi-manevi zararın tazmini için Tolga Zengin'e dava açacağız" dedi.

Başkan Yıldırım da "Tolga Trabzonlu, Şenol Güneş Trabzonlu, Mustafa Pektemek Trabzonlu. Trabzonlular, 1995-96 sezonunda şampiyon olamamanın acısını çıkarıyor" iddiasında bulundu.   

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 15:22
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