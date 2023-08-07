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Spor Fenerbahçe Tete'yi açıkladı! Tüm çıplaklığıyla duyuruldu...
Spor

Fenerbahçe Tete'yi açıkladı! Tüm çıplaklığıyla duyuruldu...

Yeniakit Publisher
2023-08-07 19:23:00 - 2023-08-07 19:23:33
Fenerbahçe Tete'yi açıkladı! Tüm çıplaklığıyla duyuruldu...

Fenerbahçe Kulübü, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Tete'nin transfer edilmeyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Tete'nin transfer edilmeyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Tete ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yayınladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda, Tete'nin şartlarının kulüp için uygun olmadığı ve transferin gerçekleşmeyeceği belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir. Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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