Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Kadıköy'deki gibi rahat oynadık

Üçüncü bölgedeki final paslarında çok kolay tercih hataları yaptıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:

''Kadıköy'deki gibi rahat oynadık''

"Büyük bir mücadele vererek o bölgeye getirdiğimiz topu daha iyi kullanmalıyız. Herkes bu konuda daha fazla konsantre olmalı ve üçüncü bölgede sakin kalmalı. Türkiye'nin en zor deplasmanındaydık. Ancak maçı Kadıköy'deki gibi rahat oynadık. Hepinizin yardımlaşma içinde olması maçın bu kadar rahat geçmesini sağladı. Bunun için de teşekkür ederim."

Rodrigues Antalyaspor maçında yok

Rodrigues'in derbiden sonra cuma akşamı oynanacak Antalyaspor maçında da görev yapmasının zor olduğu öğrenildi. Galatasaray mücadelesinde sakatlanan İsla'dan ise iyi haber geldi. Şilili futbolcu Antalyaspor'a karşı forma giyebilecek.

Hasan Ali şoku

Fenerbahçe'de bu sezon ayak tabanındaki ağrı nedeniyle sadece Galatasaray derbisinde son 1 dakika şans bulabilen Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber geldi. 29 yaşındaki futbolcu ayağına özel yapılan tabanlığındaki uyumsuzluk nedeniyle, ileride sıkıntı yaşamamak için ABD'ye giderek yeni tabanlık yaptıracak. Hasan Ali'nin Antalya maçını kaçırıp, Denizli'ye yetişmesi planlanıyor.