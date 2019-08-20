Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Eksiklerimiz var

5-0'lık maçı yorumlayan Yanal, "Fenerbahçe için güzel bir başlangıç, güzel bir gün. Takımımızın oyun iştahı ve keyfi bizim için önemliydi. Bu sene parolamız, söylemimiz şampiyonluk, bu bir yere oturmalı. Takım daha iyileşecek, tavan yapacak, daha iştahlı oynayacak. Eksiklerimiz var, her maçta bazı eksikler olackatır. Rakibimize saygı duyarak oynadık. Bugün ne bir bahanemiz, mazeretimiz olmadan Fenerbahçe'yi daha iyi oynatmak, mücadele ettirmek için vargücümüzle çalışacağız." dedi.

Ersun Yanal, takımının geçen sezon ile kıyaslanmasını isteyen soruya, "Geçen sezon ile bu sezon arasında şartlar ve koşullar daha dğeişik. Geçen sezonki koşulları Fenerbahçe yaşamaya alışık değil. Genetiğinde yok. Böyle bir problemle hiç karşılaşmamış. Geçen seneyle kıyas yapmak, konuşmamak gerekiyor. Biz çekincesi olmayan, beklentisi yüksek bir takım olmak zorundayız. Fenerbahçe'nin bütün oyuncuları bunu düşünüyor, buna konsantre oldu. Henüz yolun çok başındayız. Ayağımız yere basıyor. Ne yapacağımızı biliyoruz." cevabını verdi.