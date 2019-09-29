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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Atmosferi oldukça güzel bir oyun oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0 sona eren Galatasaray derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

29 Eylül 2019 Pazar 12:55
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Atmosferi oldukça güzel bir oyun oldu

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan dev derbide 0-0 berabere kaldılar. Galatasaray, bu sonuçla birlikte son 3 resmi maçından da beraberlikle ayrılırken Fenerbahçe ise bu sezon gol atamadığı ilk maçı geride bıraktı.

Mücadelenin ardından Sarı-Lacivertli ekibin tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ersun Yanal'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Derbi kazanmak elbette güzel bir şey ama 34 haftanın güzel yönetilmesi gerekiyor. O kadar uzun süreç ki bunu yaymak gerekiyor. Henüz istediğimiz kıvama ulaşmayan oyuncular var. Hepsi olduğunda oyunumuzun üstüne koyarak devam etmek istiyoruz.""Bizim oynadığımız bir oyun var, bunu her seferinde geliştirmek ve olgun şekilde ligin tüm maçlarına yaymalıyız. Bugün zorluğu yüksek, keyifli, atmosferi oldukça güzel bir oyun oldu. Gol olmasa da seyircilerin keyif aldıklarını düşünüyorum."

"Hasan Ali'yi son dakika getirdik. Isla'yi darbeden dolayı oyundan aldık. Her oyuncuyu dinamiklere göre değiştirip kullanmak önemli bir avantaj, biz bundan yoksunduk. Takımım rakibine karşı mücadelede net bir tavır sergiledi."

"Oyun isteğinden ve başarısından dolayı oyuncularımı tebrik ederim. Daha iyisini oynayacağız, daha iyi olacağız."

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 12:55
  1. Fenerbahçe
  2. Ersun Yanal
  3. Galatasaray
  4. Teknik direktör

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