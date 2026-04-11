  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan müzakere açıklaması: Şartlarımızı sunduk Siyoniste göre sadece 16 füze vurmuş İran 650 füze atmış! Macron, 'Az önce Erdoğan ile görüştüm' diyerek duyurdu: Mutabık kaldık Önce Doğu'yu ardından ülkeyi ayağa kaldırdık "PKK'nın yerinde olsam Ramazan'da saldırırım" diyen Emin Çölaşan yoğun bakımda! Vahşice darp edildi: Ölümden döndü, şimdi tehdit ediliyor! Anne ve oğlunun kabusu bitmedi Hukukçu Asım Ekren kaleme aldı Hızlı ve etkili yargılamada çözüm önerileri Çin yolcusu Sanchez’den ABD’ye tarihi ayar: Ateşi körükleyenleri alkışlamayacağız Dünyanın gözü İslamabad’da! “Savaşa ya tamam ya devam” görüşmesi başladı İstanbul’da şaşkına çeviren trafik magandası dehşeti! ‘Yayaya neden yol verdin’ saldırısı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Milan Skriniar'ın son durumunu açıkladı
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şampiyonluk yarışının önemli ekiplerinden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, 4-0 kazanılan Kayserispor maçının ardından Milan Skriniar'ın son durumunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından galibiyeti yorumladı.

"MİLLİ ARADA ANA KONUMUZ BUYDU"

“Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Savunma güvenliği önemli. Kayserispor asla pes etmeyen bir takım. 3-0'ken bile diyagonal paslar, ortalar denediler. Bu milli arada ana konumuz buydu. Buna odaklandık. Ceza sahası içinde savunmayı çalıştık. Bunlar önemliydi. Antrenmanlarda çalıştığımız için mi aldık bu sonuçları, bilmiyorum, önemli de değil. Önemli olan atak da beraber, savunma da beraber!”

 

"OYUNCULARI BİLGİYE BOĞMAK İSTEMİYORUZ"

“Bazen saha içerisinde bazı şeyleri adapte etmeniz gerekir. Oyun, dinamik bir oyun. Bazı bölgeler, bazı boşluklar oluyor. Analiz ekibi de maç içinde gördüğü bir şeyi aktarıyor. Oyuncuları çok fazla bilgiye boğmak istemiyoruz maç içinde ama faydalıysa aktarıyoruz.”

"RİSKE ETMEDİK"

"Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor."

 

"BUNU BİLEMİYORUM"

"Bunu bilemiyorum. Takım performansı hakkında şunu diyebilirim; takım çok iyi oynadı. Tüm oyuncular çok güçlüydü. Talisca da aynı şekilde. Talisca bazen 9, bazen 10, bazen 8 bile oynuyor. Hepsinde iyi oynuyor. En iyi olduğu performans 10 numara. Marco dönünce bu problem lüks olacak. Önemli olan maçları kazanmak. Talisca da maçları kazanmak istiyor. 9 veya 10 oynaması fark etmez."

"EN ÖNEMLİ MAÇ RİZE"

"Bizler kendimizi bu duruma soktuk. Şikayet edecek bir şey yok. Bazen kolay sarı kart görüyoruz. Daha olgun oluyoruz. Hakemle tartışırsan sarı kart görebilirsin. Bizlerin de bu durumla baş etmesi gerekiyor. Skriniar, Edson, Talisca yokken çözüm bulduk, yine buluruz. Burada 4-0 kazandık, bu kolay değil, keyfini çıkarmamız lazım. Çözümü, problem ortaya çıınca bulursunuz. Bizim için Rize maçı en önemli maç. Sonrası değil. En önemli maç Rize maçı, Galatasaray değil!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23