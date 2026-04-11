Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Milan Skriniar'ın son durumunu açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından galibiyeti yorumladı.

"MİLLİ ARADA ANA KONUMUZ BUYDU"

“Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Savunma güvenliği önemli. Kayserispor asla pes etmeyen bir takım. 3-0'ken bile diyagonal paslar, ortalar denediler. Bu milli arada ana konumuz buydu. Buna odaklandık. Ceza sahası içinde savunmayı çalıştık. Bunlar önemliydi. Antrenmanlarda çalıştığımız için mi aldık bu sonuçları, bilmiyorum, önemli de değil. Önemli olan atak da beraber, savunma da beraber!”

"OYUNCULARI BİLGİYE BOĞMAK İSTEMİYORUZ"

“Bazen saha içerisinde bazı şeyleri adapte etmeniz gerekir. Oyun, dinamik bir oyun. Bazı bölgeler, bazı boşluklar oluyor. Analiz ekibi de maç içinde gördüğü bir şeyi aktarıyor. Oyuncuları çok fazla bilgiye boğmak istemiyoruz maç içinde ama faydalıysa aktarıyoruz.”

"RİSKE ETMEDİK"

"Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor."

"BUNU BİLEMİYORUM"

"Bunu bilemiyorum. Takım performansı hakkında şunu diyebilirim; takım çok iyi oynadı. Tüm oyuncular çok güçlüydü. Talisca da aynı şekilde. Talisca bazen 9, bazen 10, bazen 8 bile oynuyor. Hepsinde iyi oynuyor. En iyi olduğu performans 10 numara. Marco dönünce bu problem lüks olacak. Önemli olan maçları kazanmak. Talisca da maçları kazanmak istiyor. 9 veya 10 oynaması fark etmez."

"EN ÖNEMLİ MAÇ RİZE"

"Bizler kendimizi bu duruma soktuk. Şikayet edecek bir şey yok. Bazen kolay sarı kart görüyoruz. Daha olgun oluyoruz. Hakemle tartışırsan sarı kart görebilirsin. Bizlerin de bu durumla baş etmesi gerekiyor. Skriniar, Edson, Talisca yokken çözüm bulduk, yine buluruz. Burada 4-0 kazandık, bu kolay değil, keyfini çıkarmamız lazım. Çözümü, problem ortaya çıınca bulursunuz. Bizim için Rize maçı en önemli maç. Sonrası değil. En önemli maç Rize maçı, Galatasaray değil!"