Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'dan galibiyet yorumu: Şanslıydık...

"BİZ HALA GELİŞEBİLİRİZ"

Güzel bir akşamdı ama tabi oyunumuzu geliştirebiliriz. Yeni oyuncularımız vardı. Jailson ve Benzia'nın ne tip oyuncular olduğunu görmek beni mutlu etti. Şuna kesinlikle eminim, biz hala gelişebiliriz. Maçlar yaptıkça, haftalar boyunca idmanlarımızı sürdürdükçe gelişeceğiz. Bu akşam biraz birlikte oynamayı seçtik. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Zorlu bir deplasmanda iyi bir atmosfer vardı.

"DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE ŞANSLIYDIK"

Dürüst olmak gerekirse şanslıydık. Ancak harika bir gol attık. Benzia'nın nasıl bir vizyona sahip olduğunu gösterdiği bir goldü. Elif Elmas'ın orada olduğunu biliyordu. Maçtan önce son saniyeye kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi göstermiştik. Galibiyet için bu akşam herkes elinden geleni yaptı.

"NE KADAR ZAMANA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU SÖYLEMEK İMKANSIZ"

Ne kadar zamana ihtiyacımız olduğunu söylemek imkansız. Zeki ve kaliteli oyuncular çok daha hızlı adapte olacaklardır. Bizler iyi ve zeki oyuncular aldık. En hızlı şekilde uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Kafamızda belirlediğimiz bir oyun tarzı var. Bu oyun tarzını en doğru şekilde sahaya yansıtabilmek için her şeyin yerli yerinde olması gerekiyor. Bu akşam biraz daha kompakt olmayı tercih ettik. Özgüven açısından galibiyete ihtiyacımız var. Perşembe ve Pazar günü oynayacağımız maçlar için de aynı şey geçerli. Büyük bir takımdayız ve büyük takımda üst üste 3 maç kaybederseniz eleştiriler normal.