Fenerbahçe tarihi sınava çıkıyor! Eğer yenilirse...
Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Atiker Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşmadan mağlup ayrılması durumunda, 61 yıllık lig tarihinde bir ilki yaşayacak.16 Eylül 2018 Pazar 10:44
Fenerbahçe, Süper Lig’de bugün Atiker Konyaspor’a kaybederse, 61 yıllık lig tarihinde kendi adına en kötü istatistiğe imza atacak. Lig tarihinde bugüne dek en fazla 3 kez üst üste kaybeden sarı-lacivertliler, bugün Konya deplasmanından puan almazsa ilk defa 4 maçı üst üste puansız kapatacak.
YORUM YAZ