Fenerbahçe taraftarından İmamoğlu'nu şoke eden tezahürat! 'Gömeceğiz sandığa'

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Karadeniz turunda kendisine eşlik eden Nagehan Alçı sebebi ile yandaşlarından ağır darbe alan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir tepki de Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'tan gelmişti.

Koç, İmamoğlu'nu eleştirdiği mesajında, şunları söylemişti:

Trabzon'dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı, Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum, Uğur Bey de eminim bilmiyordur.

Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü.

'Unuttuysanız bizi Mesut Yılmaz'a sorun'

Fenerbahçe taraftarı bugün başkanları Ali Koç'a destek vererek CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tezahüratlarla protesto etti.

Sarı lacivertli taraftarla hep bir ağızdan "Bize yanlış yapanı gömeceğiz sandığa." sözü verdi.

Seçim günü geliyor

Muhtaçsınız oylara

Bize yanlış yapanı

Gömeceğiz sandığa

Unuttuysanız bizi

Mesut Yılmaz'a sorun

Hiç kimse oynayamaz

Fenerbahçe ile oyun!