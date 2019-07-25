Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Volkan Demirel tepkisi: Sabrımız taşıyor

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yaparken teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ederken Volkan Demirel ile ilgili belirsizlik taraftarın sabrını taşırdı.

Uzun yıllardır Fenerbahçe'de top koşturan Volkan Demirel'in kadroya dahil edilmesi için Emre Belözoğlu ve Ersun Yanal, milli kaleciye sık sık telefon edip fikir alışverişinde bulunuyor. Ancak sportif direktör Damien Comolli, Volkan Demirel'le geçtiğimiz sezon yaşadığı sıkıntıdan dolayı milli eldivene soğuk bakıyor.

Taraftar Ali Koç'u vefasızlıkla suçladı

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Volkan Demirel için #VolkanDemirelYalnizDegildir hashtagi açarak milli kaleciye destek veriyor. Fenerbahçeli taraftarlar, Volkan Demirel ile sözleşme yenilemeyen Ali Koç'u vefasızlıkla suçladı.

Fenerbahçelileri çıldırtan kare

Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakıldıktan sonra basın toplantısı düzenleyerek Ali Koç ve yönetimden özür dileyerek affedilen Volkan Demirel'in Dereağzı tesisilerinde bir masa üzerinde basının karşısına çıktığı görüntü üzerinden Ali Koç'u eleştiren taraftarlar, tecrübeli eldivenin takıma geri dönmesini istiyor.

İşte Fenerbahçelilerin Volkan Demirel için attığı destek tweetleri: