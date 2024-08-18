Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki!

Göztepe maçında ev sahibi takımın sahasına hem de stat tıka basa ev sahibi takımın taraftarıyla dolu iken inen ve şovu elinde patlayan yalı çocuğu Ali Koç'a Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi.

İşte sosyal medyadaki onlarca tepkiden bir kaçı:

"Ben bir Fenerbahçe Taraftarıyım ancak Ali Koç denen şovmen Türk futbolu için ciddi bir sorun haline gelmiştir!"

"Velev ki haksızlığa uğramış olalım ki uğradıkta. aMa başkasının evinde hem de stat ev sahibinin taraftarıyla dolu iken neden sahaya inersin be adam? neden haklı iken bizi haksız duruma düşürürsün. neden tahrik edersin?. sen o sahada artist artist yürürken ne olacak sanıyordun. elin stadı babanın malı mı? biraz ağırlığın olsun. eğer bir sıknıtı varsa basın toplantısı yaparsın koca koç'sun arar bakanı devlet büyüklerini bu konuyu tartışırsın. sahaya inmek nedir. sahaya inersen sahaya inen taraftardan sevie olarak ne farkın kalır?"

"Bu adamın yaptığı kaçıncı provokasyon sayısı belli değil, Türk futbolunu bitirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Yazıklar olsun"

"Ali Koç’un sahaya inmesine kim izin verdi? Dağ başımı burası? Kanunlar uygulanmayacaksa neden var? Bana göre hem CHP hem de Ali Koç bir Milli Güvenlik sorunudur!"

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"Millete kendi stadında taraftarının önünde hava yapınca ne olacağını sanıyordu bu adam!"