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'Fenerbahçe taraftarı tribünleri savaş alanına çevirdi'

Konyaspor, konuğu Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın sonrasında resmi internet sitesinden fotoğraflar paylaştı ve "Fenerbahçe taraftarı tribünleri savaş alanına çevirdi" ifadelerini kullandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:16
'Fenerbahçe taraftarı tribünleri savaş alanına çevirdi'

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederken müsabakanın ardından Atiker Konyaspor’un resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından, Fenerbahçe taraftarının deplasman tribününe ve deplasman taraftarına ayrılan tuvalet, turnike ve duvarlara zarar verdiği yönünde bir açıklamada bulundu ve fotoğraflar paylaştı.

İşte Konyaspor'un açıklaması;

“Fenerbahçe taraftarı maçın ardından kendilerine ait bölümde yer alan çok sayıda koltuk, ayna, kapı, klozet ve çeşmeleri kırdı. Tuvaletleri, turnikeleri ve duvarları savaş alanına çevirdi. Öte yandan konuk ekip taraftarı tel örgü bariyerlerini kırarak kontrol merkezindeki çalışanlara saldırdı.

Misafir takım taraftar grubunun tribünleri terk etmesinin ardından stat yetkililerimiz ve federasyon temsilcisi tarafından yapılan hasar tespiti sonrasında; tribündeki çok sayıdaki koltuk parçalanırken klozet kapakları, turnike bariyerleri ve ayna ve kapıların kırıldığı görüldü. Ayrıca pisuvarların kullanılmaz hale getirildiği, sabunlukların söküldüğü tespit edildi.”

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:16
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